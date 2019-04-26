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В Москве загорелся институт нефти и газа имени Губкина

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Институт нефти и газа им. Губкина в Москве эвакуируют в пятницу днем из-за пожара, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС РФ.

Пожар начался на восьмом этаже здания на Ленинском проспекте. По предварительной информации, пострадавших нет.

Как сообщил "Интерфаксу" информированный источник, эвакуировано около трех тысяч человек, возгорание произошло в аудитории из-за короткого замыкания.

Позднее в МЧС заявили, что пожарным удалось не допустить распространения огня, и в 14:51 пожар был ликвидирован.

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