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"Росбалт" попросил генпрокурора проверить законность обысков в московском офисе

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Главный редактор "Росбалта" Николай Ульянов просит генпрокурора РФ проверить действия полиции во время обысков в московской редакции по делу о клевете на бизнесмена Алишера Усманова.

"Главный редактор ИА "Росбалт" Николай Ульянов в пятницу направил генеральному прокурору РФ Юрию Чайке заявление с просьбой о проверке правомочности действий и решений ряда сотрудников МВД РФ и судьи Смольнинского районного суда Санкт-Петербурга, так или иначе касающихся информационного агентства и его журналистов", - говорится в сообщении на сайте "Росбалта", опубликованном в пятницу.

В письме содержится просьба к Чайке взять прокурорскую проверку по заявлению издания под личный контроль в связи с особой общественной значимостью событий. Редакция просит проверить правомерность возбуждения и расследования уголовных дел, а также решения суда в отношении ИА "Росбалт" и журналиста Александра Шварёва.

В заявлении, по данным издания, указывается на "неадекватную реакцию со стороны отдельных сотрудников МВД РФ на публикации, посвященные расследованию уголовного дела в отношении криминального авторитета Захария Калашова по кличке "Шакро Молодой".

"Мы считаем неправомерным, что журналистов "Росбалта" привлекают свидетелями по уголовным делам, возбужденным по заявлениям лиц, фигурировавших в материалах официального расследования в отношении Калашова, вызывают на допросы в МВД РФ, а в московском офисе редакции произведен обыск, изъята дорогостоящая аппаратура, сорван творческий процесс и дестабилизирована жизнедеятельность информационного агентства", - говорится в заявлении, цитируемом на сайте.

Также Ульянов обращает внимание генпрокурора на то, что в целом журналисты имею право на сбор информации из конфиденциальных источников, а ограничение такого права является нарушением Конституции.

Обыск по делу о клевете

18 апреля утром редакция "Росбалта" сообщила, что сотрудники правоохранительных органов пришли в московский офис информагентства для проведения следственных действий.

Позже адвокат "Росбалта" Дмитрий Фирсов сообщил, что следственные действия проводятся по делу о клевете (ч.2. ст.128.1 УК РФ), возбужденному в декабре 2018 года по заявлению бизнесмена Алишера Усманова. Полиция изъяла системные блоки сотрудников редакции, на которых были обнаружены материалы о криминальном авторитете Захарии Калашове (Шакро Молодой), а также некоторые документы, которые "насобирали на столах". Всего изъяли три системных блока.

Главред Ульянов тогда выразил недоумение в связи с тем, что в изъятых материалах не было ни слова об Усманове.

Также, по данным "Росбалта", обыск прошел в квартире Шварёва. Позже Ульянов и еще несколько сотрудников были допрошены в качестве свидетелей по делу о клевете, Шварёв пока проходит плановое лечение в больнице.

Росбалт Генпрокуратура РФ

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