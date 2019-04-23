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Главреда и редактора "Росбалта" допросили в качестве свидетелей по делу о клевете

Главреда и редактора "Росбалта" допросили в качестве свидетелей по делу о клевете
Фото: Александр Николаев, Интерпресс/ТАСС

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Главный редактор "Росбалта" Николай Ульянов стал свидетелем по делу о клевете на бизнесмена Алишера Усманова.

"Я являюсь свидетелем по уголовному делу, которое указывалось в постановлении о производстве обыска - о клевете в отношении Усманова. Меня спросили, имел ли я когда-либо отношение к ресурсу, который называется rucriminal.info, Это название фигурировало в постановлении о проведении обыска, и назвали какие-то три статьи с упоминанием фамилии Усманова. Я ответил, что никого отношения не имею, не имел и не собираюсь иметь", - сказал главред "Росбалта" "Интерфаксу" во вторник.

По его словам, в ходе допроса дознаватель интересовалась, как устроен редакционный процесс. "И я ей, наверное, много интересного рассказал из учебника по журналистике. Объяснил, кто за что отвечает, как на сайте появляются статьи", - сказал Ульянов.

Он также сообщил, что во вторник на допрос к дознавателю были вызваны четверо сотрудников редакции "Росбалта" в Москве, но допросить успели только двоих. Второй сотрудник - редактор "Росбалта", который работает с корреспондентом Александром Шварёвым, также признан свидетелем по делу о клевете.

"Наш адвокат поинтересовался о возможной связи этого дела с тем, которое было возбуждено по заявлению депутата (Андрея) Скоча и, по нашей информации, было приостановлено. На это дознаватель сообщила, что ничего об этом не слышала и занимается конкретно этим делом и обыски были по нему", - сказал Ульянов.

"Выходит, что у нас обыски были проведены по делу о публикациях на стороннем ресурсе", - заключил главред "Росбалта".

Кроме того, Ульянов поинтересовался у дознователя о процессуальном статусе Шварёва, место которого, собственно, должны были обыскивать в редакции. "Мне было сказано, что он даже не свидетель, и только когда он явится на допрос, он станет свидетелем, а пока он только кандидат в свидетели, скажем так", - сказал собеседник агентства.

В настоящее время Шварёв проходит плановую госпитализацию, о которой сообщил еще за неделю до следственных действий. "Он предупреждал еще за неделю до этих обысков, что у него есть направление на госпитализацию, просто как-то все сложилось. Наверное, немножко нервы потрепали, и оно как-то усугубилось", - сказал Ульянов.

"Интерфакс" не располагает официальными комментариями правоохранительных органов по этому поводу.

Обыск в редакции

18 апреля утром редакция "Росбалта" сообщила, что сотрудники правоохранительных органов пришли в московский офис информагентства для проведения следственных действий. Позже адвокат "Росбалта" Фирсов сообщил, что следственные действия проводятся по делу о клевете (ч.2. ст.128.1 УК РФ), возбужденному в декабре прошлого года по заявлению бизнесмена Усманова. Полиция изъяла системные блоки сотрудников редакции, а также некоторые документы, которые "насобирали на столах".

"Они их все (компьютеры в редакции - ИФ) включили и прогоняли на предмет нахождения слова "Шакро". Нашли материалы на этих самых трех компьютерах, видимо, статьи, где упоминалось дело Шакро Молодого (криминального авторитета Захария Калашова, осужденного на длительный срок за вымогательство в крупном размере - ИФ), и соответственно, их упаковали и увезли", - сказал Ульянов.

Он выразил недоумение по поводу таких действий полицейских, так как, по его словам, в этих материалах не было ни слова об Усманове.

Также Ульянов сообщил, что он и еще несколько сотрудников вызваны на допрос в управление дознания Главного управления МВД по городу Москве.

Также, по данным "Росбалта", обыск прошел в квартире Шварёва.

Росбалт Николай Ульянов Алишер Усманов

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