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Загорелся один из вагонов электрички Царицыно - Серпухов

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Электропоезд Царицыно - Серпухов загорелся в Подмосковье, никто не пострадал, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС РФ.

"Электропоезд стоит на железнодорожной станции Чехов. Электричество обесточено. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось горение вагона (второго с конца электропоезда) на площади 75 кв. метров", - сказали в пресс-службе.

Погибших и пострадавших нет. Все пассажиры электрички вышли на железнодорожной станции Чехов, отметили в пресс-службе.

Подмосковье

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