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Электричка насмерть сбила двух подростков в Подмосковье

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Двое пятнадцатилетних подростков погибли под колесами электропоезда в субботу возле станции "Тайнинская" на Ярославском направлении Московской железной дороги, сообщает пресс-служба Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

По предварительным данным, примерно в 17:00 подростки переходили железнодорожные пути в районе станции "Тайнинская" в неположенном месте, когда их сбил проходящий скоростной электропоезд "Болшево - Москва". Полученные травмы оказались смертельными.

В сообщении отмечается, что управление организовало доследственную проверку в связи с происшествием, по результатам которой следователи примут процессуальное решение. Будет проведен комплекс мероприятий, направленных на установление причин произошедшего.

Подмосковье Тайнинская СК РФ

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