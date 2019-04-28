Апрель в Москве стал рекордно сухим почти за 100 лет

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - С начала апреля на базовой столичной метеостанции на ВДНХ выпало лишь 8,6 мм осадков, что стало минимальным значением за последние почти 100 лет, сообщили "Интерфаксу" в метеобюро Москвы и области в воскресенье.

"Апрель 2019 года войдет в летопись метеонаблюдений как один из самых засушливых. После 1920 и 1921 годов, когда в Москве за месяц выпадало по 8 мм осадков, такого сухого апреля не наблюдалось. Норма осадков для четвертого месяца года составляет 44 мм", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что исторический минимум принадлежит апрелю 1894 года, когда выпало лишь 5 мм осадков.

При этом до конца месяца дождей в Москве больше не ожидается.

Вместе с тем, в связи с высокой вероятностью возникновения пожаров в Москве и области Гидрометцентр России на понедельник продлил действие "желтого" уровня погодной опасности.

По прогнозам синоптиков, в ночь на 29 апреля в Москве может подморозить до минус 2 градусов, по области - до минус 5, в дневные часы потеплеет до 8-10 градусов тепла. В ночь на 30 апреля температура воздуха в городе составит около 0 градусов, днем - 12-14 градусов тепла.

В первомайские праздничные выходные потепление продолжится, ночные заморозки отступят, и к концу следующей недели температура вновь может достигать 20-градусной отметки.