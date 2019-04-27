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В Москве продлили "желтый" уровень опасности из-за угрозы пожаров

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Гидрометцентр России продлил уровень погодной опасности в Московском регионе на 27-28 апреля из-за ряда неблагоприятных погодных условий.

Как сообщает Метеослужба, на протяжении ближайших 34 часов в Москве и Московской области сохраняется высокая пожарная опасность. Кроме того, с 21:00 27 апреля на протяжении 24 часов в столичном регионе возможно усиление ветра.

Как уточняет Гидрометцентр, в субботу воздух в Москве и Подмосковье прогреется до 22-24 градусов, днем местами возможен небольшой кратковременный дождь. Порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду.

В пасхальную ночь ожидается от восьми до десяти градусов. Днем в воскресенье воздух прогреется до 11-13 градусов. Порывы ветра местами могут достигать 12-17 метров в секунду. Возможен небольшой кратковременный дождь.

Резкое похолодание в столичном регионе начнется в ночь на понедельник, ожидаются заморозки до минус одного градуса.

По прогнозу Гидрометцентра, в ночь на вторник местами может подморозить до минус четырех градусов.

Москва Подмосковье Гидрометцентр

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