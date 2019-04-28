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Улицы в центре Москвы перекроют для ночных репетиций парада Победы

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Центральные московские улицы перекроют 29 апреля и 4 мая для ночных репетиций парада Победы, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны.

В ведомстве отметили, что "тренировки будут проводиться в вечернее время (в 22:00) в понедельник, 29 апреля и в выходной день, 4 мая, когда интенсивность дорожного движения в центре Москвы минимальна". Какие именно улицы будут перекрыты, в Минобороны не уточнили.

Генеральная репетиция парада Победы на Красной площади состоится 7 мая в 10:00 по московскому времени.

Москва 9 Мая парад Победы

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