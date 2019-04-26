Гусеничную бронетехнику "переобули" для парада Победы в Москве

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Всю гусеничную бронетехнику, участвующую в параде Победы на Красной Площади, сделали менее вредной для асфальта. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе Западного военного округа (ЗВО).

"Вся гусеничная техника гвардейской танковой армии Западного военного округа, задействованная в подготовке к военному параду на Красной площади в Москве, уже переобута в специальные комплекты гусеничных лент с асфальтоходными башмаками", - говорится в сообщении.

"Это сделано для того, чтобы минимизировать ущерб дорожному покрытию на московских улицах и тренировочных площадках", - отмечено в пресс-службе.

Более сотни единиц современного вооружения и военной техники, а также 74 самолета и вертолета - по числу "победных" лет - будут задействованы в параде 9 мая в Москве, сообщил ранее главком Сухопутных войск Олег Салюков.