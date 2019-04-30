Лжеэкстрасенс почти за 9 млн рублей "снял порчу" с таксиста в Москве

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Водитель такси в Москве заплатил лже-экстрасенсу 8,7 млн рублей за "снятие порчи". Об этом сообщили "Интерфаксу" во вторник в пресс-службе столичного главка полиции.

"Московскими полицейскими установлено, что неизвестный, представившийся экстрасенсом, предложил водителю такси "снять порчу" и взял у него за это деньги в размере 8,7 млн рублей", - сказали в пресс-службе.

В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства происшествия.