Тверской таксист взял кредит и снял "порчу" у цыганки за 8 млн рублей

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Полиция в Тверской области возбудила уголовное дело в отношении местной жительницы, подозреваемой в мошенничестве, сообщила в понедельник пресс-служба регионального УМВД.

"В полицию обратился 32-летний житель Твери. Мужчина сообщил, что стал жертвой мошенников, передав неизвестной злоумышленнице денежные средства под мнимым предлогом снятия порчи. В ходе разбирательства полицейские выяснили, что потерпевший - работник одного из городских такси. Выполняя очередной заказ, в день происшествия он подвозил незнакомую женщину. В ходе поездки пассажирка убедила водителя в том, что он находится под воздействием "порчи", и вскоре мужчину и его близких ждут несчастья и болезни. Она предложила провести специальный обряд и избавиться от денег, которые якобы приносят потерпевшему неудачи", - говорится в сообщении.

Мужчина согласился, однако стоимость "услуг" цыганки оказалась для него значительной, и он взял кредит в банке.

"Обряд" предусматривал сжигания денежных купюр на костре, однако цыганка забрала их себе, подменив настоящие купюры на "билеты банка приколов".

"Обманным путем мошенница убедила мужчину в том, что для полного избавления от порчи необходимо несколько раз повторить обряд с сжиганием денег. В результате встреч с цыганкой он передал ей в общей сложности 8 млн рублей. Заподозрив обман, потерпевший обратился в полицию", - отметили в пресс-службе.

Полиция установила личность и местонахождение предполагаемой преступницы. Ей оказалась 65-летняя неработающая ранее судимая местная жительница. При силовой поддержке бойцов отряда спецназначения "Гром" подозреваемая была задержана.

Во время обыска по месту жительства подозреваемой оперативники обнаружили и изъяли часть денежных средств.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ "Мошенничество", она взята под стражу. Полицейские устанавливают причастность фигурантки к другим преступлениям.