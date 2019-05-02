Грузовик врезался в пассажирский Boeing в аэропорту "Шереметьево"

И автомобиль, и самолет получили серьезные повреждения

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Автомобиль технических служб врезался в стоящий на парковке пассажирский Boeing в столичном аэропорту "Шереметьево", пострадал один человек, сообщил "Интерфаксу" в четверг информированный источник.

"Сегодня вечером грузовой автомобиль вспомогательных служб аэропорта "Шереметьево" по неустановленной пока причине въехал в припаркованный Boeing компании Nordwind Airlines", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что в результате инцидента оба транспортных средства получили серьезные повреждения.

Источник добавил, что в результате столкновения пострадал водитель автомобиля.

"По предварительным данным, причиной произошедшего стало плохое самочувствие водителя автомобиля, потеря им управления движением", - сказал источник.

"Интерфакс" пока не располагает подтверждением этой информации от официальных источников.