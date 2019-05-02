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Что произошло за день: четверг, 2 мая

Чистая российская нефть вернулась в Белоруссию, Bloomberg узнал размер бонуса Баркера за снятие санкций с компаний Дерипаски

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Чистая российская нефть начала поступать в Белоруссию. По прогнозу "Гомельтранснефть Дружба", возобновление транзита по территории страны в Европу с загрузкой на уровне 60-65% ожидается 10-11 мая.

- Член британской Палаты лордов и глава совета директоров En+ Грегори Баркер получил бонус в размере от $3,9 млн до $5,2 млн за роль в снятии американских санкций с компаний Олега Дерипаски, узнало агентство Bloomberg.

- Венесуэльская оппозиция вела тайные переговоры с некоторыми из приближенных президента Николаса Мадуро с целью превратить их в своих союзников, сообщает The Washington Post. Однако об этих планах стало известно Мадуро, и лидеру оппозиции Хуану Гуайдо пришлось действовать на опережение.

- Министр экономики и территориального развития Дагестана Осман Хасбулатов заключен под стражу по решению суда. Он подозревается в хищении более 20 миллионов рублей.

- Грузовой автомобиль врезался в стоящий на парковке пассажирский Boeing в столичном аэропорту "Шереметьево". В результате и автомобиль, и самолет получили серьезные повреждения.

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