Поиск
Важно
13 человек погибли в Superjet из-за попытки некоторых пассажиров спасти вещи

В результате стрельбы в ТЦ на северо-востоке Москвы никто не пострадал

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Московская полиция задержала стрелка около Торгового центра "Тайнинский" на северо-востоке Москвы, пострадавших нет, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичной полиции.

"Сотрудники полиции задержали мужчину, стрелявшего из травматического оружия около торгового центра "Тайнинский", никто не пострадал", - сказали в пресс-службе.

"Проводится проверка, устанавливаются причины произошедшего", - добавили в МВД.

Ранее информированный источник сообщил "Интерфаксу", что задержан нетрезвый мужчина открывший стрельбу в торговом центре на северо-востоке Москвы.

"Мужчина 1976 года рождения, находившийся в состоянии алкогольного опьянения открыл стрельбу в торговом центре "Тайнинский" в Москве. В настоящий момент стрелок задержан", - сказал собеседник агентства.

Москва СВАО

Новости по теме

Новости

Пассажиры Superjet эвакуировались за 55 секунд при нормативе в 90 секунд

13 человек погибли в Superjet из-за попытки некоторых пассажиров спасти вещи

13 человек погибли в Superjet из-за попытки некоторых пассажиров спасти вещи

У аварийного Superjet отказала автоматика при повторном заходе на посадку

Пьяный мужчина устроил стрельбу в ТЦ на северо-востоке Москвы

Экипаж Superjet приземлился с полным баком из-за утери связи с диспетчерами

Экипаж Superjet приземлился с полным баком из-за утери связи с диспетчерами

Среди погибших при аварийной посадке Superjet оказались двое детей

Движение автотранспорта у "Шереметьево" восстановлено

При аварийном приземлении Superjet погибли 13 человек

Пилоты выжили при аварийной посадке самолета в "Шереметьево"

До сих пор неизвестна судьба 13 человек, находившихся на борту аварийного Superjet

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');