В результате стрельбы в ТЦ на северо-востоке Москвы никто не пострадал

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Московская полиция задержала стрелка около Торгового центра "Тайнинский" на северо-востоке Москвы, пострадавших нет, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичной полиции.

"Сотрудники полиции задержали мужчину, стрелявшего из травматического оружия около торгового центра "Тайнинский", никто не пострадал", - сказали в пресс-службе.

"Проводится проверка, устанавливаются причины произошедшего", - добавили в МВД.

Ранее информированный источник сообщил "Интерфаксу", что задержан нетрезвый мужчина открывший стрельбу в торговом центре на северо-востоке Москвы.

"Мужчина 1976 года рождения, находившийся в состоянии алкогольного опьянения открыл стрельбу в торговом центре "Тайнинский" в Москве. В настоящий момент стрелок задержан", - сказал собеседник агентства.