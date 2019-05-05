Пьяный мужчина устроил стрельбу в ТЦ на северо-востоке Москвы

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Задержан нетрезвый мужчина открывший стрельбу в торговом центре на северо-востоке Москвы, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Мужчина 1976 года рождения, находившийся в состоянии алкогольного опьянения открыл стрельбу в торговом центре "Тайнинский" в Москве. В настоящий момент стрелок задержан", - сказал собеседник агентства.

Информация о пострадавших уточняется.

Официального подтверждения этой информации пока не поступало.