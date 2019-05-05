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СКР сообщил, что из 78 пассажиров Superjet выжили 37 человек

Командир аварийного SSJ-100 имел достаточный опыт полетов

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Командир аварийного Superjet, сгоревшего при посадке в аэропорту "Шереметьево", является опытным пилотом, сообщил "Интерфаксу" официальный представитель "Аэрофлота" Максим Фетисов.

"Командир аварийного самолета имел достаточный опыт полетов на SSJ-100 - 1400 часов. Общий налет составляет 6800 часов", - сказал Фетисов.

В воскресенье вечером следовавший из Москвы в Мурманск Superjet-100 вернулся в аэропорт вылета, совершил аварийную посадку и сгорел. Большинство находившихся на борту успели эвакуироваться по аварийному трапу. Следственный комитет (СК) сообщил о 13 погибших в результате катастрофы, в их числе двое детей. По данным источника "Интерфакса", основной причиной гибели людей стала попытка некоторых пассажиров достать из багажных полок свои вещи.

Аварийная посадка самолета в аэропорту "Шереметьево"

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Шереметьево Аэрофлот

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