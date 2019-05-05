Пассажирский Superjet аварийно сел в "Шереметьево"

Самолет Sukhoi Superjet 100 во время испытательного полета в Жуковском. Архивное фото Фото: ТАСС, Марина Лысцева

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Пассажирский самолет аварийно сел в столичном аэропорту "Шереметьево", сообщил "Интерфаксу" в воскресенье информированный источник.

"Самолет Superjet-100, предположительно выполнявший рейс из Москвы в Мурманск, вернулся в "Шереметьево" из-за пожара на борту и совершил жесткую посадку", - сказал собеседник агентства.

Как уточнил источник, самолет подал сигнал бедствия после вылета и стал заходить на вынужденную посадку. Лайнер не смог приземлиться с первого раза, со второй попытки ударился шасси, а затем носом о полосу и загорелся.

Проводится эвакуация по надувным трапам пассажиров и членов экипажа самолета, добавил собеседник агентства.

В свою очередь телеканал "Россия-24" (ВГТРК) показал кадры из аэропорта "Шереметьево", на которых видно, как происходит тушение самолёта. Хвост воздушного суда охвачен пламенем, от него поднимается столп чёрного дыма.