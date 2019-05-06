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В московском метро рассказали о режиме работы станций 7 и 9 мая

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Столичный метрополитен предупреждает, что 7 и 9 мая режим работы некоторых станций будет изменен в связи с мероприятиями, посвященными празднованию Дня Победы.

"С утра 7 мая и до окончания генеральной репетиции военного парада, а также с утра 9 мая и до окончания праздничных мероприятий на Красной площади станции "Площадь Революции", "Охотный ряд", "Театральная", "Александровский сад", "Боровицкая" и "Библиотека им. Ленина" будут работать только на вход и пересадку пассажиров", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Московского метрополитена в понедельник.

По словам собеседника агентства, также 7 и 9 мая на время построения колонн боевой техники и ее прохождения по Тверской улице будет ограничен выход пассажиров со станций "Пушкинская", "Тверская", "Чеховская", "Маяковская", "Лубянка" в сторону Никольской улицы; со станции "Китай-город" в сторону улиц Ильинка, Варварка и Китайгородского проезда.

9 мая в течение всего дня на станции "Парк Победы" вестибюль № 1 (выходы 1-5) будут работать только на выход пассажиров, а вестибюль № 2 (выход 6) - только на вход, отметили в столичной подземке.

Москва Московский метрополитен

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