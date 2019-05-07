Движение транспорта в Москве ограничат на время генеральной репетиции парада

Выходы с центральных станций метро также ограничат

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - В связи с проведением генеральной репетиции Парада Победы во вторник будет ограничено движение на пути следования военной техники в центре и на северо-западе столицы, сообщили "Интерфаксу" в Центре организации дорожного движения столицы.

Так, с 05:30 до 08:00 движение транспорта будет перекрыто на улицах Нижние Мневники, Мневники (от улицы Народного Ополчения до Звенигородского шоссе), Звенигородское шоссе, улицы Красная Пресня, Баррикадная, Садовая-Кудринская, Большая Садовая, Триумфальная площадь и Тверская улица (между Пушкинской и Триумфальной площадями). На этих улицах движение будут открывать по мере прохождения колонны военной техники.

Кроме того, с 05:30 и до окончания мероприятия будет перекрыто движение на Тверской улице (между Пушкинской и Манежной площадями, Моховой, Охотном ряду, в Театральном проезде, на Новой и Старой площадях, в Китайгородском проезде, на набережных Москворецкая, Кремлевская, Гончарная, Котельническая, Устьинская, на Большом и Малом Москворецких мостах, Чугунном мосту, на Болотной улице и Болотной площади, на Софийской, Раушской, Болотной набережных, в Фалеевском переулке, на улице Балчуг, в Лубочный переулке, на Садовнической набережной и Садовнической улице (от улицы Балчуг до Большого Устьинского моста), в 1-м и 2-м Раушских переулках, на улице Солянка и в Большом Путинковском переулках.

С 10:00 до окончания мероприятия движения транспорта не будет на Большом Каменном мосту, Боровицкой площади, Воздвиженке, Новом Арбате, Новинском бульваре, улицах Баррикадная, Красная Пресня, Садовая-Кудринская, Большая Садовая, Звенигородском шоссе, улицах Мневники и Нижние Мневники.

"ЦОДД просит водителей и пассажиров наземного городского транспорта заранее ознакомиться со схемой ограничений при планировании маршрутов. Рекомендуем временно отказаться от поездок в центр на автомобилях. Во время репетиции Парада Победы удобнее всего будет пользоваться метро. Столичный метрополитен готов к увеличению пассажиропотока", - призывают в ЦОДД.

При этом, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе метро, с утра 7 мая и до окончания генеральной репетиции военного парада, станции "Площадь Революции", "Охотный ряд", "Театральная", "Александровский сад", "Боровицкая" и "Библиотека имени Ленина" будут работать только на вход и пересадку пассажиров.

7 мая на время построения колонн боевой техники и ее прохождения по Тверской улице также будет ограничен выход пассажиров со станций "Пушкинская", "Тверская", "Чеховская", "Маяковская", "Лубянка" в сторону Никольской улицы; со станции "Китай-город" в сторону улиц Ильинка, Варварка и Китайгородского проезда.