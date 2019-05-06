Водитель врезался в полицейский автомобиль в Москве, отвлекшись на ребенка

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Трое московских полицейских пострадали при ДТП в центре Москвы, сообщила "Интерфаксу" представитель столичного главка Следственного комитета (СК) Юлия Иванова в понедельник.

По данным следствия, 6 мая мужчина, двигаясь на автомобиле по Мерзляковскому переулку в центре Москвы, отвлекся на вопрос ребенка, и, не справившись с управлением, врезался в автомобиль сотрудников полиции. Полицейские получили травмы разной степени тяжести и были госпитализированы.

Иванова отметила, что следователи допрашивают виновника происшествия. Расследуется уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью (ч. 1 ст. 264 УК РФ).

Ранее об инциденте сообщили "Интерфаксу" в столичной полиции. Там отметили, что столкновение с автомобилем патрульно-постовой службы произошло по вине водителя, выехавшего на встречную полосу движения.

Некоторые СМИ сообщили ранее, что в ДТП в центре Москвы участвовал автомобиль с дипломатическими номерами посольства Италии в РФ. Между тем информированный источник "Интерфакса" уточнил, что ДТП произошло с участием автомобиля с итальянскими номерами.