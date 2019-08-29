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Экс-полицейский в Омске получил пять лет колонии за смертельное ДТП

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Суд в Омске вынес приговор бывшему полицейскому, по вине которого в ДТП погибли три человека, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета России (СКР).

Экс-сотрудника правоохранительных органов признали виновным по части 6 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Суд приговорил его к пяти годам заключения в колонии общего режима. Также он на два года отстранен от управления автомобилем.

Инцидент произошел в конце октября 2018 года. Полицейский в нетрезвом состоянии ехал на Lada Priora. На дороге он начал обгонять ВАЗ, водитель которого не предоставил преимущество в движении, и столкнулся с автомобилем. Следствие и суд установили, что во время маневра полицейский ехал на скорости не менее 92 км/час. В результате ДТП погиб 30-летний водитель и двое пассажиров ВАЗ - мужчины 23 и 36 лет, говорится в сообщении СКР.

После аварии была проведена служебная проверка, по результатам которой полицейского уволили за проступок, "порочащий честь сотрудника органов внутренних дел". Погибшего водителя ВАЗ также признали виновным в ДТП.

Омск СКР

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