На синей ветке московского метро произошел сбой из-за падения пассажира

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - На центральном участке Арбатско-Покровской линии московского метро из-за падения пассажира на рельсы увеличены интервалы движения поездов, сообщается в твиттере метрополитена.

Движение поездов вводится в график.

На центральном участке Арбатско-Покровской линии (3) увеличены интервалы движения поездов из-за падения пассажира на путь. — Московское метро (@MetroOperativno) May 8, 2019

Как уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе метрополитена, пассажир упал под прибывающий поезд на станции "Арбатская" и остался жив.

Между тем, источник, знакомый с ситуацией, сообщил агентству, что для того, чтобы поднять пассажира с путей, на "Арбатской" на семь минут сняли напряжение контактного рельса.

Пользователи твиттера отмечали, что нет движения поездов от станции "Курская" до "Киевской".