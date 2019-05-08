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На синей ветке московского метро произошел сбой из-за падения пассажира

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - На центральном участке Арбатско-Покровской линии московского метро из-за падения пассажира на рельсы увеличены интервалы движения поездов, сообщается в твиттере метрополитена.

Движение поездов вводится в график.

Как уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе метрополитена, пассажир упал под прибывающий поезд на станции "Арбатская" и остался жив.

Между тем, источник, знакомый с ситуацией, сообщил агентству, что для того, чтобы поднять пассажира с путей, на "Арбатской" на семь минут сняли напряжение контактного рельса.

Пользователи твиттера отмечали, что нет движения поездов от станции "Курская" до "Киевской".

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