На синей ветке московского метро произошел сбой из-за падения пассажира
Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - На центральном участке Арбатско-Покровской линии московского метро из-за падения пассажира на рельсы увеличены интервалы движения поездов, сообщается в твиттере метрополитена.
Движение поездов вводится в график.
На центральном участке Арбатско-Покровской линии (3) увеличены интервалы движения поездов из-за падения пассажира на путь.— Московское метро (@MetroOperativno) May 8, 2019
Как уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе метрополитена, пассажир упал под прибывающий поезд на станции "Арбатская" и остался жив.
Между тем, источник, знакомый с ситуацией, сообщил агентству, что для того, чтобы поднять пассажира с путей, на "Арбатской" на семь минут сняли напряжение контактного рельса.
Пользователи твиттера отмечали, что нет движения поездов от станции "Курская" до "Киевской".