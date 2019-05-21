Поезд застрял в тоннеле на Солнцевской линии метро

Архивное фото Фото: Михаил Тютин, Интерпресс/ТАСС

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Техническая неисправность состава, по предварительной информации, стала причиной сбоя в движении поездов на Солнцевской линии столичного метро во вторник, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

"Поезд застрял в тоннеле между станциями "Шелепиха" и "Хорошевская" около 18:45", - сказал собеседник агентства.

По его информации, нет движения поездов на участке "Парк Победы" - "Хорошевская" Солнцевской линии по направлению в центр.

В пресс-службе столичного метрополитена сообщили, что на Солнцевской и Большой кольцевой линиях нет движения поездов от "Раменок" до "Хорошевской", в обратном направлении поезда следуют с увеличенным интервалом.

Позднее в столичной подземке уточнили, что поезда не ходят от "Парка Победы" до станции "Савеловская". К застрявшему поезду направлен вспомогательный состав, который отбуксирует его.

Также сообщается, что станция "Савеловская" Большой кольцевой линии закрыта для входа.