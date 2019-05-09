Президент РФ поддержал отмену воздушной части парада в Москве из-за непогоды

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин поддержал отмену в связи с погодными условиями пролета военной авиации во время парада в Москве в ознаменование 74-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

"Парад замечательный, слава Богу, без всяких сбоев, как и положено в нашей армии за последние годы. Жалко только, что погода не позволила пролететь авиации", - сказал он в четверг в интервью телеканалу "Россия 24".

Путин пояснил, что для пролета авиации необходима видимость 400 метров, а в момент парада видимость была только 150 метров.

"Поэтому не получилось. Но в данном случае рисковать нет никакой необходимости и безопасностью летчиков, и тех людей, которые находятся на земле, прежде всего, - сказал он. - А парад в целом, по-моему, прекрасный".

В воздушной части парада 9 мая должны были принять участие 74 самолетов и вертолетов - по числу победных лет.

На Красной площади в Москве в четверг в военном параде участвовали 13 тысяч человек и 130 единиц боевой техники.