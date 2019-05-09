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Президент РФ поддержал отмену воздушной части парада в Москве из-за непогоды

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин поддержал отмену в связи с погодными условиями пролета военной авиации во время парада в Москве в ознаменование 74-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

"Парад замечательный, слава Богу, без всяких сбоев, как и положено в нашей армии за последние годы. Жалко только, что погода не позволила пролететь авиации", - сказал он в четверг в интервью телеканалу "Россия 24".

Путин пояснил, что для пролета авиации необходима видимость 400 метров, а в момент парада видимость была только 150 метров.

"Поэтому не получилось. Но в данном случае рисковать нет никакой необходимости и безопасностью летчиков, и тех людей, которые находятся на земле, прежде всего, - сказал он. - А парад в целом, по-моему, прекрасный".

В воздушной части парада 9 мая должны были принять участие 74 самолетов и вертолетов - по числу победных лет.

На Красной площади в Москве в четверг в военном параде участвовали 13 тысяч человек и 130 единиц боевой техники.

Парад Победы - 2019

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Пусковые установки межконтинентальных баллистических ракет "Ярс"Самоходные гаубицы "Мста-С"Военнослужащие военной полиции РоссииПусковая установка межконтинентальных баллистических ракет "Ярс"Танк Т-34 и вездеходы "Тигр-М"Парадный расчет Военно-воздушной академии имени Жуковского и ГагаринаЖенщины-военнослужащие, курсанты московского университета МВДВоеннослужащие почетного караула 154-го отдельного комендантского Преображенского полкаГлавком Cухопутных войск Олег Салюков и министр обороны РФ Сергей Шойгу (слева направо) в кабриолетах Aurus SenatПочётные зрители парадаВетеран войны, президент фонда "Герои Отечества", монах Киприан (Валерий Бурков)Подрастающее поколение
Пусковые установки межконтинентальных баллистических ракет "Ярс"
Москва Парад Победы Владимир Путин

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