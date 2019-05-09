Прервано движение на участке Солнцевской ветки московского метро

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - На участке новой Солнцевской линии московского метро временно нет движения поездов по техническим причинам, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе подземки в четверг.

"В настоящее время поезда не ходят на участке между станциями "Говорово" и "Раменки", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в настоящее время поезда ходят только от станции "Рассказовка" до "Говорово", и от "Раменок" до "Савеловской".

"Наши специалисты делают все возможное для скорейшего восстановления движения", - добавили в пресс-службе.