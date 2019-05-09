Движение поездов на Солнцевской линии московского метро восстановлено

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Движение поездов на всем протяжении Солнцевской линии московского метро, прерванное в четверг вечером по техническим причинам, восстановлено в полном объеме.

"Поезда на всем протяжении Солнцевской линии в настоящее время ходят по графику", - заявили "Интерфаксу" в пресс-службе метро.

Ранее сообщалось, что поезда не ходили по техническим причинам между станциями "Говорово" и "Раменки". Движение было только на участках от станции "Рассказовка" до "Говорово" и от "Раменок" до "Савеловской".