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Гудкова оштрафовали за организацию митинга против дела о незаконном митинге

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Суд в Коломне оштрафовал на 15 тысяч рублей оппозиционера Дмитрия Гудкова за нарушение правил проведения митинга, сообщил его пресс-секретарь Алексей Обухов.

По его словам, суд признал нарушением сбор людей у здания суда, где рассматривался вопрос о первом штрафе оппозиционера.

"Это его второй протокол за последние полгода. Третий - и (будет) уголовное дело", - сказал Обухов.

Ранее суд оштрафовал Гудкова на 20 тысяч рублей за организацию несанкционированного митинга против свалки в Коломне. Суд признал Гудкова виновным из-за поста в Telegram, где он сообщил, что едет в город для съемки роликов про свалку и пригласил людей присоединитсья к нему.

Дмитрий Гудков Коломна

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