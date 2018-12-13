Дмитрия Гудкова оштрафовали за организацию митинга против свалки в Коломне

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Суд в Коломне оштрафовал на 20 тысяч рублей лидера "Партии перемен" Дмитрия Гудкова "за организацию несанкционированного митинга", сообщил его пресс-секретарь Алексей Обухов.

"Суд признал Дмитрия виновным в организации несанкционированного митинга и приговорил к штрафу в 20 тысяч рублей", - сказал Обухов.

По его словам, суд признал организацией митинга пост в Telegram-канале от 25 ноября, в котором Гудков сообщил, что выезжает в Коломну для съёмки роликов про свалку.

"Будем обжаловать это решение до последнего", - добавил Обухов.