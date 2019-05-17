В подвале здания РУДН произошел пожар

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Студенты и преподаватели эвакуированы из здания Российского университета дружбы народов в Москве из-за небольшого пожара, сообщил "Интерфаксу" источник в экстренных службах.

"Из-за небольшого возгорания в подвале из здания эвакуированы 1500 человек. Никто не пострадал", - сказал источник.

"Интерфакс" пока не располагает официальным подтверждением этой информации.

Ранее источники сообщили, что поступила информация о пожаре, по предварительным данным, в подвальном помещении РУДН.