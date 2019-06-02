Пожар произошел в доме на Пятницкой улице в Москве

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - На Пятницкой улице в Москве загорелась кровля одноэтажного здания, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС.

"в 01.29 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по г. Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: ул. Пятницкая, дом 26, где происходит загорание кровли одноэтажного здания", - говорится в сообщении.

Площадь пожара составляет около 100 кв. м.