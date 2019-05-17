Пожар в учебном корпусе РУДН потушен

В результате инцидента никто не пострадал

Архивное фото Фото: ТАСС, Валерий Шарифулин

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Небольшое возгорание в здании Российского университета дружбы народов (РУДН) на юго-западе Москвы потушено, пострадавших нет, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС РФ.

"Поступила информация о срабатывании сигнализации по адресу: ул. Миклухо-Маклая, дом 6 (Юго-западный административный округ). Это оказалось четырехэтажное административное здание (учебный корпус РУДН). В подсобном помещении на первом этаже произошло короткое замыкание с последующим горением - ликвидировано на 5 кв.м", - сказали в ведомстве.

Для безопасности из здания было эвакуировано около 1,5 тыс. человек, добавили там.

"Пострадавших нет. Обстановка спокойная", - сказали в МЧС.

Ранее источники сообщили, что поступила информация о пожаре в подвальном помещении РУДН.