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В ЦОДД сообщили о перекрытии некоторых улиц Москвы

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - В связи с проведением забега "Плехановский кросс" в субботу вблизи главного здания Российского экономического университета имени Плеханова в центре Москвы ряд улиц закроют для движения транспорта, сообщили "Интерфаксу" в Центре организации дорожного движения столицы.

Так, с 10:00 до 15:00 полностью перекроют движение в Стремянном переулке (от дома 35 до дома 23/19), на улице Щипок (от дома 2 до дома 8, строение 14), в Большом Строченовском переулке (от дома 5 до дома 23В, строение 2), на улице Зацепа (от дома 19 до дома 35), в Зацепском тупике (от дома 4 до дома 13).

Кроме того, 18 мая в связи с проведением футбольного матча на стадионе "ВЭБ Арена".

С 14:30 до 19:30 не будет движения транспорта по проезду Березовой Рощи от Ходынского бульвара до 4-го Ходынского проезда, а также по 3-й Песчаной улице от 2-й Песчаной улицы до дома 23, корпус 5 на Новопесчаной улице.

Москва Плехановский кросс ВЭБ арена ЦАО САО

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