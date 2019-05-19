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Садовое кольцо в Москве закроют для транспорта

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - В связи с проведением Весеннего велофестиваля и Московского полумарафона в течение воскресенья временно будут перекрываться множество улиц в центре столицы, сообщили "Интерфаксу" в Центре организации дорожного движения.

Так, в связи с проведением велофестиваля с полуночи воскресенья полностью перекрыт проспект Академика Сахарова. Часть проспекта между Бульварным и Садовым кольцами откроют для движения в 16:30, участок между Садовым кольцом и Каланчевской улицей - в 18:00. С 13:00 до окончания прохождения велоколонны перекроют Каланчевскую улицу между Садовым кольцом и улицей Маши Порываевой

Наиболее крупным на время проведения велофестиваля станет перекрытие Садового кольца - с 6 утра и до окончания прохождения основной колонны велосипедистов, старт которой намечен на 13:00 от проспекта Академика Сахарова. До этого утром состоится гонка "Садовое кольцо" для спортсменов-любителей.

Кроме того, в связи с проведением Московского полумарафона 19 мая закроют движение транспорта по улице Лужники (с 07:00 до 13:30), Хамовническому Валу (с 07:30 до 12:00), по Новодевичьей набережной (с 07:30 до 12:10), по Лужнецкой (с 08:00 до 13:30), Пречистенской (с 08:00 до 12:10) и Саввинской набережным (с 08:00 до 10:40), по Москворецкой улице и Большому Москворецкому мосту (с 08:00 до 12:00).

Также на некоторое время в первой половине дня перекроют для автомобилистов улицу Балчуг, Ростовскую, Кремлевскую, Раушскую, Космодамианскую, Шлюзовую, Софийскую набережные, Фалеевский переулок, Болотную улицу и площадь Васильевский Спуск.

Москва

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