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Первые четыре станции "розовой" линии метро откроются в первых числах июня

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Первый участок Некрасовской линии метро с четырьмя станциями планируется открыть для пассажиров в первых числах июня, сообщил журналистам в субботу заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"Участок Некрасовской линии метро от станции "Некрасовка" до "Косино" находится в высокой степени готовности, сейчас там уже проходит обкатка, то есть фактически ездят поезда, только без пассажиров. Для москвичей этот участок с четырьмя станциями откроется в первых числах следующего месяца", - сказал он.

По его словам, на первом участке расположены станции "Некрасовка", "Лухмановская", "Улица Дмитриевского" и "Косино".

Как отметил заммэра, параллельно с этим идет работа по строительству второго участка от станции "Косино" до станции "Нижегородская". "Это очень сложный участок, сложности связаны здесь как с непростой гидрогеологической обстановкой, так и с большим объемом инженерных коммуникаций под землей, которые необходимо перекладывать", - сказал Хуснуллин.

Вместе с тем он подчеркнул, что строительные работы на этом участке планируется закончить до конца этого года. "В идеале и эта часть "розовой" линии поедет с пассажирами в этом году, возможно, запуск перенесется на начало следующего года", - отметил заммэра.

Хуснуллин подчеркнул, что также завершены основные работы по строительству депо в Кожухово, необходимого для обслуживания поездов этой линии.

Москва Некрасовка Косино метро

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