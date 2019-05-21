Три станции фиолетовой ветки московского метро закроют 25 мая

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - В субботу, 25 мая, в связи с подготовительными работами к запуску новой Неркасовской линии Московского метрополитена в течение всего дня для пассажиров будут закрыты три станции Таганско-Краснопресененской линии: "Лермонтовский проспект", "Жулебино" и "Котельники".

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе метро во вторник, движение поездов по фиолетовой ветке в этот день будет осуществляться только между станциями "Планерная" и "Выхино".

"Ограничения необходимы для подготовки к открытию участка новой Некрасовской линии. В этот день пассажиры смогут пользоваться бесплатным компенсационным маршрутом автобуса КМ. В обычном режиме все станции Таганско-Краснопресненской линии возобновят работу уже в 5:30 утра воскресенья, 26 мая", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, около станций "Кузьминки" и "Выхино", где в связи с изменением режима работы линии ожидается увеличение пассажиропотока, будут дежурить кассы-автомобили, в которых можно будет приобрести билеты на одну поездку. Также на этих станциях будет организована работа мобильных кассиров.

"Традиционно Московский метрополитен организует раздачу чая для пассажиров. Получить бесплатный напиток можно будет при выходе со станции "Выхино". Безопасность во время закрытия трех станций обеспечат дежурные сотрудники Службы безопасности и УВД на Московском метрополитене", - добавили в пресс-службе.

В минувшую субботу заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин сообщил журналистам, что первый участок Некрасовской линии метро с четырьмя станциями планируется открыть для пассажиров в первых числах июня.

"Участок Некрасовской линии метро от станции "Некрасовка" до "Косино" находится в высокой степени готовности, сейчас там уже проходит обкатка, то есть фактически ездят поезда, только без пассажиров. Для москвичей этот участок с четырьмя станциями откроется в первых числах следующего месяца", - сказал Хуснуллин.

По его словам, на первом участке расположены станции "Некрасовка", "Лухмановская", "Улица Дмитриевского" и "Косино". Станция "Косино" станет пересадочной со станцией "Лермонтовский проспект" Таганско-Краснопресненской линии.