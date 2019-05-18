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ДТП к востоку от Москвы привело к гибели трех человек

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Три человека погибли в результате столкновения автомобиля и грузовика в Подмосковье, сообщили "Интерфаксу" в субботу в пресс-службе московского областного главка полиции.

Как рассказали в полиции, столкновение автомобиля Skoda с грузовиком произошло на 35-м км Носовихинского шоссе.

По словам сотрудника пресс-службы, среди погибших - годовалый ребенок.

В результате аварии пострадал еще один человек, добавил собеседник агентства.

Москва Подмосковье

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