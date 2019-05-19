Пьяный полицейский в Саратове насмерть сбил подростка

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - В Саратове Задержан полицейский, в состоянии алкогольного опьянения за рулем машины насмерть сбивший подростка, сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета РФ.

"По версии следствия, 17 мая 2019 года в вечернее время 40-летний мужчина, являющийся сотрудником УМВД России по городу Саратову, управлял автомобилем марки Kia Ceed (. . .). Находясь в состоянии алкогольного опьянения, водитель нарушил требования правил дорожного движения, в результате чего совершил наезд на пешехода, 2004 года рождения, следовавшего по обочине дороги. От полученных травм 14-летний мальчик скончался", - говорится в сообщении на сайте главка.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, находящимся в состоянии опьянения, правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека), добавили в ведомстве.