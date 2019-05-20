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Домики для насекомых установят в московском парке "Кузьминки-Люблино"

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - В столичном природно-историческом парке "Кузьминки-Люблино" 22 мая откроют домики для насекомых. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы в понедельник.

"Мероприятие приурочено Международному дню биологического разнообразия, провозглашенного Генассамблеей ООН в 1995 году. Главной задачей акции является сохранение ценных насекомых и увеличение их количества", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в таком жилище могут поселиться пчелы-осмии, живущие не семьями, как медоносные пчелы, а по отдельности. Такие домики также станут "гостиницей" для полезных жуков, и "родильным домом", так как в него могут забраться гусеницы перед превращением в куколок, из которых впоследствии выведутся одни из самых красивых насекомых - бабочки.

"В Европе подобные домики, называемые insect hotels, превращаются в настоящие арт-объекты, оригинальные элементы садового дизайна. Именно такие домики появятся и в природно-историческом парке "Кузьминки-Люблино". Жилищам для насекомых традиционно придали декоративную форму наподобие скворечников, но без передней стенки", - отмечают в департаменте.

"Внутреннее пространство домика заполнено "трубочками" - сухими стеблями растений - крапивы, конского щавеля, сахалинской гречихи, а "чердак" - палочками и веточками хвойных пород деревьев - переработанных новогодних елок", - добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в столичном зоопарке начали устанавливать домики для пчел и ос, ведущих одиночный образ жизни.

Москва

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