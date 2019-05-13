В Московском зоопарке появилось общежитие для одиноких пчел

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - В столичном зоопарке начали устанавливать искусственные сооружения для пчел и ос, ведущих одиночных образ жизни, сообщается на официальном сайте мэра Москвы в понедельник.

"Большинство из нас уверены в том, что осы и пчелы живут в ульях. Однако на самом деле более 90 процентов особей от всей популяции предпочитают свое отдельное жилье коллективному", - цитирует сайт гендиректора зоосада Светлану Акулову.

"Все они участвуют в опылении цветущих растений в городе. Поэтому так важно создавать благоприятные условия для их размножения и жизни. Сокращение популяции или ее полное исчезновение нанесет колоссальный урон природе Москвы", - добавила Акулова.

Домик, в котором насекомые смогут вывести потомство или укрыться от непогоды, обустроили неподалеку от павильона "Птицы и бабочки" на новой территории зоосада. Внешне конструкция напоминает большой скворечник с защитной сеткой на фасаде. Внутри уложены деревянные спилы и полые стебли бузины.

До конца года планируется создать еще пять таких домиков.