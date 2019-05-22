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Двое ученых в "Сколково" отравились парами брома

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Небольшой инцидент с парами брома произошел у одного из резидентов "Сколково", за медпомощью обратились двое ученых.

"Утром 22 мая из-за нарушения технологии работы в одной из компаний-резидентов Технопарка "Сколково", произошел небольшой выброс паров соединения брома. На данный момент все последствия устранены, помещения проветрены, "скорая" отпустила двоих пострадавших", - заявила "Интерфаксу" пресс-секретарь Фонда "Сколково" Александра Барщевская.

МЧС не обнаружило на месте инцидента угроз для работы и здоровья сотрудников.

Между тем, источник в службе "скорой помощи" сообщил "Интерфаксу", что в результате инцидента за медпомощью обратились двое ученых 26 и 37 лет. "У мужчин диагностировано легкое отравление токсическими веществами. Угрозы для жизни нет", - сказал собеседник агентства.

Сколково

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