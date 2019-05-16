Взрыв в институте физической химии в Москве произошел из-за дефекта баллона с гелием

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - По уточненным данным, в Институте физической химии и электрохимии имени Фрумкина на Ленинском проспекте в Москве во время лабораторных опытов взорвался 40-литровый баллон с гелием, сообщает пресс-служба министерства науки и высшего образования России.

"Причиной случившегося, по предварительной информации, является заводской дефект газового баллона", - говорится в распространенном в четверг сообщении Минобрнауки.

В результате происшествия, по данным ведомства, "сотрудник института, проводивший опыты, получил незначительные порезы, ему оказана медицинская помощь".

Разрушений в здании нет, повреждены только лабораторные приборы и посуда, отметили в Минобрнауки.

Ранее источник сообщил, что в Москве по адресу Ленинский проспект, 31/4 в Институте физической химии и электрохимии имени Фрумкина "произошел хлопок при проведении опытов".

Позднее другой источник сообщил, что взрыв произошел после того, как "разгерметизировалась емкость с углекислотой". При этом собеседник агентства сообщал, что в лаборатории выбило окно и два сотрудника получили порезы стеклом.