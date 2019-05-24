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Три участка на МКАД в Москве перекрыты из-за строительства развязки

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - В связи со строительством транспортной развязки перекрыты три участка дорог в районе 50 км МКАД. Об этом сообщает информационный центр транспортного комплекса Москвы.

В связи со строительством транспортной развязки со 2 мая по 15 декабря круглосуточно перекрыт съезд с улицы Генерала Дорохова на внутреннюю сторону МКАД в районе дома 38Б, строение 2 по Рябиновой улице, говорится в сообщении.

Движение также будет полностью перекроют со 2 по 6 июня с 01:30 до 04:30 на участке 50 км МКАД в районе пересечения с улицей Генерала Дорохова (внутренняя сторона) и с 7 по 11 июня с 01:30 до 4:30 на участке 50 км МКАД в районе пересечения с улицей Генерала Дорохова (внешняя сторона).

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