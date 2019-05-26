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Водитель сбил сотрудника ГИБДД в Москве при попытке скрыться

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Водитель автомобиля Toyota Land Cruiser 200 наехал на сотрудника ГИБДД, пытавшегося задержать его на Кутузовском проспекте в Москве, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель МВД Ирина Волк.

По ее словам, на Кутузовском проспекте экипаж ГИБДД остановил автомобиль для проверки документов. Водитель предъявил водительское удостоверение инспектору, после чего "повел себя неадекватно" и попытался скрыться на машине. Сотрудники ГИБДД начали преследование, и когда правонарушитель остановился на красный сигнал светофора, попробовали задержать его. В этот момент водитель резко вывернул руль вправо, наехал на инспектора и продолжил движение.

Волк рассказала, что в итоге водителя удалось остановить и задержать. Он доставлен в отделение полиции.

Пострадавший сотрудник полиции с переломом голени госпитализирован в медицинское учреждение.

Москва ГИБДД

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