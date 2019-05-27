Суд арестовал водителя, сбившего сотрудника ГИБДД в Москве

По данным СМИ, обвиняемый - сын экс-сенатора от Амурской области Амира Галлямова

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Никулинский суд Москвы отправил под арест до 25 июля молодого человека, который наехал на сотрудника полиции при проверке документов на дороге.

"Интерфаксу" сообщили в суде в понедельник, что Тимур Галлямов обвиняется в применении насилия в отношении представителя власти, опасного для жизни или здоровья (ч. 2 ст. 318 УК РФ). Защита молодого человека просила суд избрать для него меру пресечения, не связанную с реальным лишением свободы.

Как стало известно в суде, Галлямов признался в том, что в день ДТП принял 1 грамм кокаина - был оглашен соответствующий протокол. Проведенная экспертиза также выявила у него признаки наркотического опьянения, но окончательные результаты появятся позднее.

Как сообщалось, ночью с 25 на 26 мая экипаж ГИБДД остановил на Кутузовском проспекте Toyota Land Cruiser 200 под управлением 27-летнего водителя для проверки документов.

Как рассказала "Интерфаксу" официальный представитель МВД Ирина Волк, экипаж ГИБДД остановил автомобиль на Кутузовском проспекте. Водитель предъявил удостоверение инспектору, после чего "повел себя неадекватно" и попытался скрыться на машине. Сотрудники ГИБДД начали преследование, и когда правонарушитель остановился на красный сигнал светофора, попробовали задержать его. В этот момент водитель резко вывернул руль вправо, наехал на инспектора и продолжил движение. В итоге водителя удалось остановить и задержать.

Пострадавший сотрудник полиции с переломом голени был госпитализирован.

По данным СМИ, обвиняемый - сын бывшего члена Совета Федерации от Амурской области Амира Галлямова.