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В Подмосковье с 1 июня начнут штрафовать юрлица, не заключившие договоры на вывоз мусора

Особое внимание уделят СНТ

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - С 1 июня в Московской области начнутся масштабные проверки наличия договоров на вывоз мусора у юридических лиц, нарушителей ждут штрафы до 250 тысяч рублей, сообщил вице-губернатор Московской области Дмитрий Пестов.

"С 1 июня инспекторы Госадмтехнадзора Московской области начнут масштабные проверки исполнения юридическими и должностными лицами обязанности по заключению с региональным оператором договоров на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО)", - приводит слова Пестова его пресс-служба.

Он отметил, что особое внимание будет уделяться дачным поселкам и СНТ (садоводческое некоммерческое товарищество).

"В случае отсутствия договора на вывоз мусора инспекторами будет применен административный штраф в размере до 30 тысяч рублей для должностных лиц, и до 250 тысяч для юридических лиц", - добавил Пестов.

Привлекаться к ответственности будут все юридические лица, осуществляющие хозяйственную деятельность на территории Подмосковья, в результате которой образуются твердые коммунальные отходы, и не имеющие договоров с регоператорами. В частности, речь идет о предприятиях сферы торговли и услуг, организациях и учреждениях, СНТ, объектах транспортной инфраструктуры.

С 1 января 2019 года Подмосковье перешло на новый стандарт сбора и переработки отходов.

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