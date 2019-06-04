Генпрокурор предупредил об угрозе мусорного коллапса в стране

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Переполненные мусорные полигоны являются для страны "настоящим бедствием", заявил генеральный прокурор РФ Юрий Чайка, выступая на совещании в Ростове-на-Дону, посвященном состоянию законности и практике прокурорского надзора в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами.

Он подчеркнул, что с начала года эксплуатация полигонов с заполнением на 90% от проектной мощности и выше осуществлялась в десяти субъектах Центральной России, пяти субъектах на Северо-Западе и пяти - на Юге России.

"К счастью, ситуация еще не приобрела необратимого характера. Ее можно и нужно решать, в противном случае она может приобрести масштаб настоящего коллапса. Особенно с учетом того, что уже сегодня 239 из 445 действующих полигонов заполнены мусором наполовину", - добавил Чайка.

Более 170 объектов размещения ТКО в Северо-Западном, Центральном, Южном и Северо-Кавказском федеральных округах не соответствуют санитарным нормам, заявил генпрокурор. В 38 регионах Северо-Западного, Центрального, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов в настоящее время вообще нет мусороперерабатывающих заводов.