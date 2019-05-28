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Гидрометцентр призвал критично оценивать сообщения о возможных смерчах в Москве

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Директор Гидрометцентра России Дмитрий Киктёв заявил, что смерчи, торнадо и шквалы можно спрогнозировать лишь за непродолжительный период времени, потому не стоит доверять слишком ранним прогнозам таких явлений.

"Шквалы, смерчи прогнозировать за неделю и дальше вперед - наверное, это дело неблагодарное. Это очень короткоживущие явления, прогнозировать их появление можно только ближе к делу", - сказал Киктёв на пресс-конференции во вторник.

Кроме того, по его словам, торнадо и смерчи - очень редкое явление в России, в отличие от США.

"На территории нашей страны смерчи образуются гораздо реже, практически на два порядка. Это редкое явление. И сейчас говорить, что начнутся смерчи через неделю, через десять дней - рановато", - сказал метеоролог.

Ранее в СМИ был распространен комментарий климатолога Владимира Семенова, который сделал предположение, что после аномальной жары в Москве на этой неделе атмосфера накопит энергию, которая в случае прохождения холодного фронта может трансформироваться в торнадо, смерчи и шквалы. Тем не менее, уточнил эксперт, такие явления могут возникать, если жара продержится десять и более дней.

По прогнозу Гидрометцентра, аномальная жара установится в Москве на этой неделе, ее пик придется на среду и четверг - до +30 градусов. Затем жара немного спадет, пройдут дожди с грозами.

Гидрометцентр

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