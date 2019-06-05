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Росгидромет предупредил об ухудшении состояния воздуха в Москве

В городе штиль и жара, вредные примеси в атмосфере плохо рассеиваются

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - За последние сутки воздух в Москве стал грязнее, синоптики дают неблагоприятный прогноз по рассеиванию вредных примесей в атмосфере с 20:00 5 июня до 10:00 6 июня. Об этом сообщила пресс-служба Росгидромета в среду.

В целом степень загрязнения атмосферного воздуха над Москвой за минувшие сутки была повышенной, отмечает ведомство.

В Зябликове (Южный административный округ, ЮАО) во вторник в 1,8 раза была превышена максимальная норма содержания сероводорода.

"В остальных районах столицы концентрации всех определяемых загрязняющих веществ санитарно-гигиенических норм не превышали и достигали следующих значений: взвешенных веществ и диоксида азота - 0,8 ПДК в районе Нагорный (ЮАО); оксида углерода и формальдегида - 0,7 ПДК в районах ВДНХ (Северо-Восточный округ) и Рязанский (Юго-Восточный округ) соответственно; этилбензола - 0,5 ПДК; фенола, сероводорода и ксилола - 0,3 ПДК; бензола - 0,2 ПДК; оксида азота, хлорида водорода, ацетона и толуола - 0,1 ПДК", - говорится в сообщении.

В Москве установилась безветренная и жарка погода. Город находится в центре антициклона, осадков и сильного ветра в ближайшие дни не ожидается, температура воздуха будет значительно превышать климатическую норму - в среду столбики термометров в столице покажут до +30...31 градуса.

Москва Зябликово Росгидромет

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