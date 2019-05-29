На юге Москвы построят аналог Керченского моста

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Мост через Кожуховский затон на юго-востоке Москвы, который станет аналогом Керченского моста, готов уже на 40%, сообщил в среду заммэра столицы Марат Хуснуллин.

"Со стороны парка развлечений "Остров мечты" завершено сооружение подпорных стен моста, смонтированы металлическое пролетное строение и железобетонная плита проезжей части. Сейчас производится сборка пролетного строения над Кожуховским затоном. К возведению аналогичной конструкции со стороны 2-го Южнопортового проезда планируется приступить в середине июня", - рассказал он.

По словам Хуснуллина, мост возводится по технологии, аналогичной строительству Крымского моста; в частности, в конструкции использованы две русловые опоры - высокие фундаменты на свайном основании, расположенные над водой.

Кожуховский мост длиной 680 метро станет частью новой шестиполосной магистрали, которая обеспечит доступ к тематическому парку "Остров мечты" в Нагатинской пойме и полуострову ЗИЛ. Ожидается, что строительство новой магистрали существенно разгрузит центр и обеспечит высокую степень доступности районов Южнопортовый, Печатники, Марьино и Братеево.