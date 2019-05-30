Греф предложил дать Москве спецстатус для экспериментов с искусственным интеллектом

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Москва могла бы стать экспериментальной площадкой для отработки проектов в сфере развития искусственного интеллекта, для чего ей следует предоставить специальный статус, считает глава Сбербанка Герман Греф.

Он обратился с соответствующей просьбой к президенту Владимиру Путину на совещании по вопросам развития технологий в области искусственного интеллекта.

"Искусственный интеллект - это, к сожалению, искусственные инвестиции. Если посмотреть национальные стратегии (других стран в этой сфере - ИФ), каждая страна приняла решение об инвестициях не менее 1 миллиарда долларов из государственного бюджета. И здесь очень важны экспериментальные площадки, где будет связь науки, вузов, бизнеса и в нашем случае, конечно, государства и субъектов Федерации", - сказал Греф.

В связи с этим он попросил президента "подумать над специальным статусом для Москвы, чтобы она могла экспериментировать в области применения систем искусственного интеллекта, отрабатывать эти технологии, что уже и происходит".

Греф добавил, что в столице уже много средств инвестируется в эти цели, а мэр Москвы "готов передавать все решения, которые нарабатываются в Москве, в субъекты федерации бесплатно". "Нам кажется, это был бы очень хороший опыт, если бы мы "обкатывали" на московских объемах данных (эти технологии - ИФ), и это позволило бы не тратить огромное количество денег по всей территории страны", - сказал глава Сбербанка.

По его словам, Москва могла бы стать такой экспериментальной площадкой, а затем были бы отобраны несколько регионов, в которых происходило бы масштабирование и локализация этих продуктов, а затем распространение их по всей стране.