Поиск

Греф предложил дать Москве спецстатус для экспериментов с искусственным интеллектом

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Москва могла бы стать экспериментальной площадкой для отработки проектов в сфере развития искусственного интеллекта, для чего ей следует предоставить специальный статус, считает глава Сбербанка Герман Греф.

Он обратился с соответствующей просьбой к президенту Владимиру Путину на совещании по вопросам развития технологий в области искусственного интеллекта.

"Искусственный интеллект - это, к сожалению, искусственные инвестиции. Если посмотреть национальные стратегии (других стран в этой сфере - ИФ), каждая страна приняла решение об инвестициях не менее 1 миллиарда долларов из государственного бюджета. И здесь очень важны экспериментальные площадки, где будет связь науки, вузов, бизнеса и в нашем случае, конечно, государства и субъектов Федерации", - сказал Греф.

В связи с этим он попросил президента "подумать над специальным статусом для Москвы, чтобы она могла экспериментировать в области применения систем искусственного интеллекта, отрабатывать эти технологии, что уже и происходит".

Греф добавил, что в столице уже много средств инвестируется в эти цели, а мэр Москвы "готов передавать все решения, которые нарабатываются в Москве, в субъекты федерации бесплатно". "Нам кажется, это был бы очень хороший опыт, если бы мы "обкатывали" на московских объемах данных (эти технологии - ИФ), и это позволило бы не тратить огромное количество денег по всей территории страны", - сказал глава Сбербанка.

По его словам, Москва могла бы стать такой экспериментальной площадкой, а затем были бы отобраны несколько регионов, в которых происходило бы масштабирование и локализация этих продуктов, а затем распространение их по всей стране.

Москва Герман Греф

Новости

Москвичи сочли главными проблемами города дорогую парковку и плохие дороги

Москва и Подмосковье приняли решение не выводить метро в область

Москва и Подмосковье приняли решение не выводить метро в область

Путин подписал закон об электронном голосовании на выборах в Мосгордуму

Среда в Москве стала самым жарким днем с начала года

В Морозовской больнице после падения с кровати умер ребенок, ждавший пересадки печени

Москвичей предупредили об аномальной жаре в среду

Москвичей предупредили об аномальной жаре в среду

В Москве согласовали строительство участка Северо-Восточной хорды до Ярославского шоссе

В Москве согласовали строительство участка Северо-Восточной хорды до Ярославского шоссе

Суд арестовал водителя, сбившего сотрудника ГИБДД в Москве

Митрохин сообщил о задержании протестующих против точечной застройки в Москве

Митрохин сообщил о задержании протестующих против точечной застройки в Москве

Водитель сбил сотрудника ГИБДД в Москве при попытке скрыться

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');